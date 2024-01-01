Mumu The Bull | MUMU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mumu The Bull Hızlı Proje Tanıtımı
MUMU, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.Mumu The Bull geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MUMU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMUMU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMUMU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,329,947,804,017