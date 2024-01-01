MULTIAI | MULTIAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MULTIAI Hızlı Proje Tanıtımı
Multi AI, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan açık kaynaklı ürünler için bir platformdur. Proje, Web 3.0 platformunu kullanarak güçlü bir bağ oluşturmak için dünyanın dört bir yanındaki insanları yapay zeka hizmetleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.MULTIAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MULTIAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMULTIAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMULTIAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000