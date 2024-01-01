MULTIAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Multi AI, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan açık kaynaklı ürünler için bir platformdur. Proje, Web 3.0 platformunu kullanarak güçlü bir bağ oluşturmak için dünyanın dört bir yanındaki insanları yapay zeka hizmetleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.