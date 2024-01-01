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Multichain, Zincir Üstü Yönlendirici Protokolü (CRP) olup, zincir üzerindeki varlıkların birlikte çalışabilirliğinin kesintisiz akışı için geliştirilmiş bir altyapıdır. Web3'ün nihai yönlendiricisi olmayı hedeflemektedir.