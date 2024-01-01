Multichain | MULTI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Multichain Hızlı Proje Tanıtımı
Multichain, Zincir Üstü Yönlendirici Protokolü (CRP) olup, zincir üzerindeki varlıkların birlikte çalışabilirliğinin kesintisiz akışı için geliştirilmiş bir altyapıdır. Web3'ün nihai yönlendiricisi olmayı hedeflemektedir.Multichain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MULTI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMULTI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMULTI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000