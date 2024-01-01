Hero Blaze: Three Kingdoms | MUDOL2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hero Blaze: Three Kingdoms Hızlı Proje Tanıtımı
Hero Blaze: Three Kindoms, P2E ile entegre edilmiş BNB Zinciri tabanlı gündelik RPG mobil oyunudur. Üç krallığın hikayesinin tadını çıkarın. Kolay kontrollerle gelişigüzel oynayın, hızlı büyümenin ve aksiyon dolu savaşların tadını çıkarın.Hero Blaze: Three Kingdoms geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMUDOL2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMUDOL2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000