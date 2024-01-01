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Hero Blaze: Three Kindoms, P2E ile entegre edilmiş BNB Zinciri tabanlı gündelik RPG mobil oyunudur. Üç krallığın hikayesinin tadını çıkarın. Kolay kontrollerle gelişigüzel oynayın, hızlı büyümenin ve aksiyon dolu savaşların tadını çıkarın.