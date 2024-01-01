MUC | MUC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MUC Hızlı Proje Tanıtımı
MUC, merkeziyetsiz IP'ler etrafında merkezlenmiş NFT'leri ve tokenleri içeren bir ekosisteme sahip bir fayda tokeni projesidir. MUC, NFT sahipleri için önemli bir değer olarak hizmet verecek ve çeşitli içeriklerle bağlantılı olacaktır.MUC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MUC Token MEXC'de
MEXC Borsası, MUC (MUC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MUC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MUC satın almak veya MEXC MUC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MUC tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MUC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,01 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMUC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMUC
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000