MUC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MUC, merkeziyetsiz IP'ler etrafında merkezlenmiş NFT'leri ve tokenleri içeren bir ekosisteme sahip bir fayda tokeni projesidir. MUC, NFT sahipleri için önemli bir değer olarak hizmet verecek ve çeşitli içeriklerle bağlantılı olacaktır.