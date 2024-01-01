MUBI | MUBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MUBI Hızlı Proje Tanıtımı
MultiBit'in tüm merkeziyetsiz uygulama ekosistemini çalıştırmaktadır.MUBI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MUBI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMUBI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMUBI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz732,283,940