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Metaverser, oyunculara geniş ve sürükleyici bir 3D ortamda keşfetme, yaratma ve etkileşimde bulunma fırsatı sunan devrim niteliğinde yeni bir sanal dünyadır. Türünün ilk örneği olan Metaverser platformu, oyuncuların ödüller kazanmaya ve oyunda ilerlemeye devam ederken farklı oyun platformları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor.