MTVT | MTVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MTVT Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverser, oyunculara geniş ve sürükleyici bir 3D ortamda keşfetme, yaratma ve etkileşimde bulunma fırsatı sunan devrim niteliğinde yeni bir sanal dünyadır. Türünün ilk örneği olan Metaverser platformu, oyuncuların ödüller kazanmaya ve oyunda ilerlemeye devam ederken farklı oyun platformları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor.MTVT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MTVT Token MEXC'de
MEXC Borsası, MTVT (MTVT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MTVT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MTVT satın almak veya MEXC MTVT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MTVT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MTVT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMTVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,985,842,500