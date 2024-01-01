Metarix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

METARIX, kendi 2. katman çözüm blok zinciri üzerine kurulmuş merkeziyetsiz bir metaversedir. P2E oyun ekosistemi, işlevsel NFT'ler, web3 ticareti, iş girişimleri, sanal emlak, konserler, canlı mekanlar, içerik oluşturma hizmetleri ve daha fazlasıyla doludur.