Metarix | MTRX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metarix Hızlı Proje Tanıtımı
METARIX, kendi 2. katman çözüm blok zinciri üzerine kurulmuş merkeziyetsiz bir metaversedir. P2E oyun ekosistemi, işlevsel NFT'ler, web3 ticareti, iş girişimleri, sanal emlak, konserler, canlı mekanlar, içerik oluşturma hizmetleri ve daha fazlasıyla doludur.Metarix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MTRX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMTRX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTRX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,050,000,000