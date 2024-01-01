Materium | MTRM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Materium Hızlı Proje Tanıtımı
Materium, Mirandus'ta bol miktarda bulunan büyülü bir elementtir. Materium birçok biçimde var olabilir - aşılanmış cevher gibi katı bir hal, anlatılmamış güçlere sahip iksirler oluşturmak için kullanıldığında sıvı bir hal olarak ve hatta Mirandus'un göklerinde havada akan gaz halinde bile var olabilir. Oyuncular ne kadar çok Materium tutarsa, o kadar güçlü olabilirler. Materium ile her şey mümkün.Materium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMTRM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTRM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,960,389