Materium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Materium, Mirandus'ta bol miktarda bulunan büyülü bir elementtir. Materium birçok biçimde var olabilir - aşılanmış cevher gibi katı bir hal, anlatılmamış güçlere sahip iksirler oluşturmak için kullanıldığında sıvı bir hal olarak ve hatta Mirandus'un göklerinde havada akan gaz halinde bile var olabilir. Oyuncular ne kadar çok Materium tutarsa, o kadar güçlü olabilirler. Materium ile her şey mümkün.