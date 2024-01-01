Monetha geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Monetha, bireylerin dijital aktivitelerinden ve kişisel verilerinden yararlanmalarını sağlayarak çevrimiçi ekosistemde bir dönüşüme öncülük ediyor. Kullanıcı açısından bakıldığında Monetha, çok sayıda mağazada geniş çapta kabul gören küresel bir sadakat kartı işlevi görür.