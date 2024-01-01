Monetha | MTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Monetha Hızlı Proje Tanıtımı
Monetha, bireylerin dijital aktivitelerinden ve kişisel verilerinden yararlanmalarını sağlayarak çevrimiçi ekosistemde bir dönüşüme öncülük ediyor. Kullanıcı açısından bakıldığında Monetha, çok sayıda mağazada geniş çapta kabul gören küresel bir sadakat kartı işlevi görür.Monetha geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMTH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz402,400,000