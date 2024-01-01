Metatime Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Metatime Coin, Metachain blok zincirinin yerel kripto para birimidir. NFT, Launchpad ve DEX gibi birçok merkeziyetsiz ürün Metachain ağı üzerinde geliştirilmektedir.