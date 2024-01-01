Metatime Coin | MTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metatime Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Metatime Coin, Metachain blok zincirinin yerel kripto para birimidir. NFT, Launchpad ve DEX gibi birçok merkeziyetsiz ürün Metachain ağı üzerinde geliştirilmektedir.Metatime Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MTC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000