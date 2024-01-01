MT TOWER | MT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MT TOWER Hızlı Proje Tanıtımı
MT Tower, insanların yeni sosyal bağlantılar kurmalarına, markalarla tanışmalarına ve kendi dünyalarını yaratmalarına, bunu dış dünyada ve iç dünyada birbirleriyle paylaşmalarına olanak tanıyan bir yaşam tarzı ve oyun platformudur. Geniş özelleştirme araçlarıyla kullanıcılar, gerçek dünyada mümkün olanın ötesine geçen kendi yaratıcılıklarını yönlendireceklerdir.MT TOWER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MT Token MEXC'de
MEXC Borsası, MT TOWER (MT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MT
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MT TOWER satın almak veya MEXC MT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MT TOWER tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MT vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000