Monsterra | MSTR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Monsterra Hızlı Proje Tanıtımı
Monsterra, Axie Infinity oyununun evcil hayvan dünyasından ve Clash of Clan veya Boom Beach of Supercell'deki oynanıştan ilham alan hem BNB, Avalanche hem de Terra ağlarında çalışan, oynaması ve kazanması ücretsiz, çok zincirli bir oyundur.
Oyun kurgusal bir dünyaya ayak basıyor ve çiftçilik, mülk inşa etme ve Mongen adlı büyülü yaratıklarla diğer topraklarda savaşma etrafında dönüyor. Monsterra'nın devrim yaratan tasarımı, milyonlarca oyun tutkununun önceden yatırım yapmadan eğlenmesine ve yüksek kârlı bir akışa sahip olmasına olanak tanıyan, oynaması ve kazanması ücretsiz modellerin bir kombinasyonudur.Monsterra geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMSTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMSTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000