Misbloc geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MISBLOC (Blockchain ile Tıbbi Bilgi Hizmeti), blockchain teknolojisine dayalı bir tıbbi hizmet ekosistemidir. Kısacası, MISBLOC, telekomünikasyon-tıbbi-finansal alanları birbirine bağlayan, bireysel yaşam günlüğünün büyük veri çağı olan MyData çağında, seçilen ilaç bilgilerini bir blok zincir teknolojisi ile bir arada kullanarak sürdürülebilir bir tıbbi hizmet ekosistemi sunmaktadır.