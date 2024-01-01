Misbloc | MSB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Misbloc Hızlı Proje Tanıtımı
MISBLOC (Blockchain ile Tıbbi Bilgi Hizmeti), blockchain teknolojisine dayalı bir tıbbi hizmet ekosistemidir. Kısacası, MISBLOC, telekomünikasyon-tıbbi-finansal alanları birbirine bağlayan, bireysel yaşam günlüğünün büyük veri çağı olan MyData çağında, seçilen ilaç bilgilerini bir blok zincir teknolojisi ile bir arada kullanarak sürdürülebilir bir tıbbi hizmet ekosistemi sunmaktadır.Misbloc geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MSB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMSB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMSB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000