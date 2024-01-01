MRS | MRS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MRS Hızlı Proje Tanıtımı
METARS, kullanıcıların Üretken Yapay Zeka teknolojisini kullanarak kolektif olarak sanal sanat eserleri yaratmalarını sağlamak için yapay zeka derin öğrenmeyi kullanan topluluk odaklı bir NFT oluşturma platformudur.MRS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MRS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMRS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMRS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000