MRS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

METARS, kullanıcıların Üretken Yapay Zeka teknolojisini kullanarak kolektif olarak sanal sanat eserleri yaratmalarını sağlamak için yapay zeka derin öğrenmeyi kullanan topluluk odaklı bir NFT oluşturma platformudur.