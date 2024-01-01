MRPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Serbest çalışma endüstrisi gelişiyor ve Marpto bu devrimin ön saflarında yer alıyor. Merkeziyetsiz yaklaşımımızla, blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak alıcı ve satıcıyı birbirine bağlıyoruz.