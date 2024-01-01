MRPT | MRPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MRPT Hızlı Proje Tanıtımı
Serbest çalışma endüstrisi gelişiyor ve Marpto bu devrimin ön saflarında yer alıyor. Merkeziyetsiz yaklaşımımızla, blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak alıcı ve satıcıyı birbirine bağlıyoruz.MRPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MRPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMRPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMRPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz900,000,000