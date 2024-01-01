Morra Games | MORRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Morra Games Hızlı Proje Tanıtımı
Morra Games, oyun sektörünün geleceğini yeniden şekillendirmek için en son teknolojiden ve topluluk odaklı bir yaklaşımdan yararlanan öncü bir web3 stüdyosudur.Morra Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMORRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMORRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000