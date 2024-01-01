Moonseer | MOONSEER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Moonseer Hızlı Proje Tanıtımı
Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki kripto paraların esrarengiz dünyasına yıldızlarla dolu bir yolculuk olan Moonseer'a hoş geldiniz. Blok zinciri teknolojisinin kozmosunun meme coinlerin tuhaf cazibesiyle buluştuğu büyüleyici bir maceraya kendinizi hazırlayın.Moonseer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMOONSEER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOONSEER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz888,888,888,888