MOONINU | MOONINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOONINU Hızlı Proje Tanıtımı
Moon Inu, Base zincirinde bir meme coindir.MOONINU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOONINU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOONINU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMOONINU
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,420,000,000,000