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Moon, kripto ve blok zinciri dünyasıyla ilgili haberler, duyurular ve tartışmalar yayınlamaya adanmış bir topluluk olan r/Cryptocurrency subreddit resmi kripto para birimidir.