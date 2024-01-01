CryptoCurrency Moons | MOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CryptoCurrency Moons Hızlı Proje Tanıtımı
Moon, kripto ve blok zinciri dünyasıyla ilgili haberler, duyurular ve tartışmalar yayınlamaya adanmış bir topluluk olan r/Cryptocurrency subreddit resmi kripto para birimidir.CryptoCurrency Moons geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOON Token MEXC'de
MEXC Borsası, CryptoCurrency Moons (MOON) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MOON
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CryptoCurrency Moons satın almak veya MEXC MOON ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CryptoCurrency Moons tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MOON vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOON
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000