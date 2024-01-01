Infiblue World geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Infiblue World, oyuncuların oyun ve sosyal ağ yoluyla gelir elde etme biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji bir blok zinciri metaversiyonudur.