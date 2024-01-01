Infiblue World | MONIE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Infiblue World Hızlı Proje Tanıtımı
Infiblue World, oyuncuların oyun ve sosyal ağ yoluyla gelir elde etme biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji bir blok zinciri metaversiyonudur.Infiblue World geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MONIE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMONIE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMONIE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000