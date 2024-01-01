MON | MON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MON Hızlı Proje Tanıtımı
Mon Protocol, blok zincirine özgü IP'lerin ve oyunların geliştiricisi ve lider yayıncısı olmayı hedeflemektedir. Blok zincirine özgü oyun projelerinin daha geniş oyuncu ve hayran kitlelerine ulaşmasını sağlayarak benimsenmeyi en üst düzeye çıkarır.MON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000