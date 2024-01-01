MON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mon Protocol, blok zincirine özgü IP'lerin ve oyunların geliştiricisi ve lider yayıncısı olmayı hedeflemektedir. Blok zincirine özgü oyun projelerinin daha geniş oyuncu ve hayran kitlelerine ulaşmasını sağlayarak benimsenmeyi en üst düzeye çıkarır.