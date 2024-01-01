MOMO 2.0 | MOMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOMO 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
$MOMO, Kripto Dünyasında sürekli büyüme için yardımcı programlara sahip bir meme coindir. MOMO Ekibinin misyonu, projeye olan ilginin azalmasını önlemek için yardımcı programlar oluşturmaya devam etmek ve sahipleri için gelir elde etmektir.MOMO 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOMO Token MEXC'de
MEXC Borsası, MOMO 2.0 (MOMO) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MOMO
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MOMO 2.0 satın almak veya MEXC MOMO ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MOMO 2.0 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MOMO vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMOMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,999,999,111,299.97