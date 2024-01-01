MockJUP | MOCKJUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MockJUP Hızlı Proje Tanıtımı
mockJUP, Dex alım satım platformu Jupiter tarafından başlatılan bir test tokenidir.MockJUP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOCKJUP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOCKJUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOCKJUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz