MochiCat | MOCHICAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MochiCat Hızlı Proje Tanıtımı
MOCHICAT, potansiyel olarak oyuncuların yemek yemekten ve eğlenmekten hoşlanan elliden fazla ilginç mochicat grubunu topladığı ve bunlarla etkileşime girdiği 'Mochicats Collection' oyunu gibi oyun unsurlarını da içeren daha büyük bir ekosistemin parçasıdır.MochiCat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMOCHICAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOCHICAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000