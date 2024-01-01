MochiCat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MOCHICAT, potansiyel olarak oyuncuların yemek yemekten ve eğlenmekten hoşlanan elliden fazla ilginç mochicat grubunu topladığı ve bunlarla etkileşime girdiği 'Mochicats Collection' oyunu gibi oyun unsurlarını da içeren daha büyük bir ekosistemin parçasıdır.