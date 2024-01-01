Mochi | MOCHI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mochi Hızlı Proje Tanıtımı
Base Chain'in favori kedisi. Coinbase CEO'sunun evcil kedisinin adını aldı!Mochi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOCHI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOCHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOCHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000