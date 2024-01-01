AssetMantle | MNTL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AssetMantle Hızlı Proje Tanıtımı
AssetMantle, içerik üreticilerinin ve koleksiyoncuların hızlı kesinlikli blok zincirinde dijital varlıkları güvenli bir şekilde piyasaya sürmesine, mülkiyetini edinmesine ve alım satımını yapmasına olanak tanıyan çok kiracılı NFT pazarı çerçevesidir.AssetMantle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MNTL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMNTL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNTL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000