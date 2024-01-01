AssetMantle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AssetMantle, içerik üreticilerinin ve koleksiyoncuların hızlı kesinlikli blok zincirinde dijital varlıkları güvenli bir şekilde piyasaya sürmesine, mülkiyetini edinmesine ve alım satımını yapmasına olanak tanıyan çok kiracılı NFT pazarı çerçevesidir.