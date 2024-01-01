Mantle | MNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mantle Hızlı Proje Tanıtımı
Mantle, amacı merkeziyetsiz bir şekilde token ile yönetilen teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesi olan, hızla büyüyen, DAO liderliğindeki bir Web 3.0 ekosistemidir. Mantle Ecosystem, Mantle Network, Mantle Governance (DAO) ve Mantle Treasury gibi Mantle ürünlerini içerir. Mantle token ($MNT), ekosistemin birleşik ürün ve yönetim tokenidir.Mantle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MNT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz