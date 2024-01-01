Mantle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mantle, amacı merkeziyetsiz bir şekilde token ile yönetilen teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesi olan, hızla büyüyen, DAO liderliğindeki bir Web 3.0 ekosistemidir. Mantle Ecosystem, Mantle Network, Mantle Governance (DAO) ve Mantle Treasury gibi Mantle ürünlerini içerir. Mantle token ($MNT), ekosistemin birleşik ürün ve yönetim tokenidir.