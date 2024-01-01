MNGL | MNGL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MNGL Hızlı Proje Tanıtımı
Entangle, web3'ü birleştirmek ve ekosistem likiditesini optimize etmek için tasarlanmış ilk özelleştirilebilir mesajlaşma altyapısıdır. Entangle, kuruculara ve dApp'lere tam güvenlik yapılandırılabilirliği ile blok zincirinde güvence altına alınmış kimliği doğrulanmış, özelleştirilebilir ve birlikte çalışabilir veriler sağlar.MNGL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MNGL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMNGL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMNGL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000