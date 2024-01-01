MNGL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Entangle, web3'ü birleştirmek ve ekosistem likiditesini optimize etmek için tasarlanmış ilk özelleştirilebilir mesajlaşma altyapısıdır. Entangle, kuruculara ve dApp'lere tam güvenlik yapılandırılabilirliği ile blok zincirinde güvence altına alınmış kimliği doğrulanmış, özelleştirilebilir ve birlikte çalışabilir veriler sağlar.