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MN Bridge | MNB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MN Bridge Hızlı Proje Tanıtımı

MN Bridge, web2 oyunlarını büyüyen blok zinciri alanına bağlayan bir köprü platformu üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir kripto-oyun ekosistemidir. MN Bridge, şirket içinde geliştirilen Oyna-Kazan oyununu, NFT pazar yerini ve benzersiz bir zincir dışı oyun tokeni (MNP) kullanarak oyun geliştiricilere, oyunculara ve yatırımcılara sorunsuz ve verimli bir oyun deneyimi sunar. Ayrıca MN Bridge, platformun işlevselliğini geliştirmek ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için en son yapay zeka (AI) teknolojisini kullanır.
MN Bridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MNB Token MEXC'de

MEXC Borsası, MN Bridge (MNB) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MNB alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MN Bridge satın almak veya MEXC MNB ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MN Bridge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MNB vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMNB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
MNB Fiyat HesaplayıcıMN Bridge Satın Alma

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