MN Bridge | MNB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MN Bridge Hızlı Proje Tanıtımı
MN Bridge, web2 oyunlarını büyüyen blok zinciri alanına bağlayan bir köprü platformu üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir kripto-oyun ekosistemidir. MN Bridge, şirket içinde geliştirilen Oyna-Kazan oyununu, NFT pazar yerini ve benzersiz bir zincir dışı oyun tokeni (MNP) kullanarak oyun geliştiricilere, oyunculara ve yatırımcılara sorunsuz ve verimli bir oyun deneyimi sunar. Ayrıca MN Bridge, platformun işlevselliğini geliştirmek ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için en son yapay zeka (AI) teknolojisini kullanır.MN Bridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMNB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000