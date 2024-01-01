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Mummy Finance, çok çeşitli mavi çip kripto varlıkları ve stabil coinler için çeşitli alım satım seçenekleri ve yüksek likidite sunan bir swap ve sürekli DEX'tir. Sermayelerinin kontrolünü elinde tutmak ve Fantom'da en iyi alım satım deneyiminin keyfini çıkarmak isteyen tüm yatırımcılar için ana çözüm olmayı hedefliyoruz.