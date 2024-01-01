Mummy Finance | Mmy Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mummy Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Mummy Finance, çok çeşitli mavi çip kripto varlıkları ve stabil coinler için çeşitli alım satım seçenekleri ve yüksek likidite sunan bir swap ve sürekli DEX'tir. Sermayelerinin kontrolünü elinde tutmak ve Fantom'da en iyi alım satım deneyiminin keyfini çıkarmak isteyen tüm yatırımcılar için ana çözüm olmayı hedefliyoruz.Mummy Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Mmy Token MEXC'de
MEXC Borsası, Mummy Finance (Mmy) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Mmy
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Mummy Finance satın almak veya MEXC Mmy ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMMY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000