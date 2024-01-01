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MetaMUI, dinamik olarak meta tokenleri üretebilen 4. nesil bir meta blok zinciridir. Metatoken, kullanıma bağlı olarak şekil değiştirebilen, teminatlandırılmış varlık destekli metamorfik bir dijital varlıktır.