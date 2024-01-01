MetaMUI | MMUI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetaMUI Hızlı Proje Tanıtımı
MetaMUI, dinamik olarak meta tokenleri üretebilen 4. nesil bir meta blok zinciridir. Metatoken, kullanıma bağlı olarak şekil değiştirebilen, teminatlandırılmış varlık destekli metamorfik bir dijital varlıktır.MetaMUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MMUI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMMUI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMUI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz984,596,928