MeMusic | MMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MeMusic Hızlı Proje Tanıtımı
Filecoin tarafından desteklenen MeMusic, ses endüstrisindeki değer akışını yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır. MeMusic, etiketlere, yaratıcılara ve dinleyicilere fayda sağlamak için tasarlanmış bir hizmet ekosistemi aracılığıyla, herhangi bir dışlama veya giriş engeli olmaksızın sektörün tüm oyuncuları için ek değer sağlamaya odaklanmaktadır. MeMusic bu hedefini AudioFi'yi inşa ederek gerçekleştirmektedir. AudioFi, içerik üreticilerinin ve kullanıcıların ListenToEarn ve StreamToEarn aracılığıyla kazanmalarına olanak tanırken, şirketlere marka tokenleri veya telif hakkı bölüşümü gibi modeller aracılığıyla ek gelir akışları ekleme avantajı sağlıyor.MeMusic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000