MMOSH Pit Protocol | MMOSH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MMOSH Pit Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination), çeşitli erişim cihazları ve yazılım platformları aracılığıyla kullanılabilen merkeziyetsiz, izin gerektirmeyen ve şekillendirilebilir bir sanal dünyadır. Protokolümüz, SocialFi, GameFi, DeFi ve Yapay Zeka'nın en iyilerini birleştirerek, zincir üzerinde akıllara durgunluk veren uygulamalar sunmak ve yaygınlaştırmak için içerik üreticileri ve yapımcıları ortaya çıkaran bütünleşik bir ekosistem oluşturur.MMOSH Pit Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MMOSH Token MEXC'de
MEXC Borsası, MMOSH Pit Protocol (MMOSH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MMOSH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MMOSH Pit Protocol satın almak veya MEXC MMOSH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MMOSH Pit Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MMOSH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMMOSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMOSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000