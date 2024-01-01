MMOSH Pit Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination), çeşitli erişim cihazları ve yazılım platformları aracılığıyla kullanılabilen merkeziyetsiz, izin gerektirmeyen ve şekillendirilebilir bir sanal dünyadır. Protokolümüz, SocialFi, GameFi, DeFi ve Yapay Zeka'nın en iyilerini birleştirerek, zincir üzerinde akıllara durgunluk veren uygulamalar sunmak ve yaygınlaştırmak için içerik üreticileri ve yapımcıları ortaya çıkaran bütünleşik bir ekosistem oluşturur.