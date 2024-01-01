Meme Alliance | MMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Meme Alliance Hızlı Proje Tanıtımı
Meme Alliance, Meme topluluğunu birleştirmeye çalışan ve gelişmekte olan bir GameFi ekosistemidir. MMA ekosistemin yerel tokenidir. MMA sahipleri, staking ile ödüller alabilir veya daha fazla uygulamada kullanabilirler.Meme Alliance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000