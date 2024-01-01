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Meme Alliance | MMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Meme Alliance Hızlı Proje Tanıtımı

Meme Alliance, Meme topluluğunu birleştirmeye çalışan ve gelişmekte olan bir GameFi ekosistemidir. MMA ekosistemin yerel tokenidir. MMA sahipleri, staking ile ödüller alabilir veya daha fazla uygulamada kullanabilirler.
Meme Alliance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MMA Token MEXC'de

MEXC Borsası, Meme Alliance (MMA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MMA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Meme Alliance satın almak veya MEXC MMA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Meme Alliance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MMA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
MMA Fiyat HesaplayıcıMeme Alliance Satın Alma

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