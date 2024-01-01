MagicLampPePe | MLPEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MagicLampPePe Hızlı Proje Tanıtımı
Bu büyülü bir PEPE. Amacımız, benzersiz, eğlenceli ve yenilikçi içerikler oluşturup paylaşarak insanların dileklerini gerçeğe dönüştürmektir.MagicLampPePe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MLPEPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMLPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMLPEPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000