Enzyme,Melon Protocol | MLN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Enzyme,Melon Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Eskiden Melon Protocol olarak bilinen Enzyme, kullanıcıların kasalar aracılığıyla kripto alım satım stratejileri uygulamasına olanak tanıyan bir zincir üstü varlık yöneticisidir. MLN, platformun yerel tokenidir ve "geri al ve yak" token modelinde Enzyme kullanıcıları tarafından dolaylı yoldan gaz ücreti olarak ödenir.Enzyme,Melon Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMLN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMLN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,069,781