Enzyme,Melon Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Eskiden Melon Protocol olarak bilinen Enzyme, kullanıcıların kasalar aracılığıyla kripto alım satım stratejileri uygulamasına olanak tanıyan bir zincir üstü varlık yöneticisidir. MLN, platformun yerel tokenidir ve "geri al ve yak" token modelinde Enzyme kullanıcıları tarafından dolaylı yoldan gaz ücreti olarak ödenir.