Mintlayer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mintlayer, Bitcoin ve Lightning Network'ten yararlanan merkeziyetsiz bir finans (DeFi) ekosistemi geliştirmeye odaklanan bir protokoldür.