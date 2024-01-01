MKC | MKC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MKC Hızlı Proje Tanıtımı
Monkey Empire, Arbitrum üzerine inşa edilmiş ve Arbitrum Foundation tarafından desteklenen ücretsiz bir Mobil MMO Strateji video oyunudur. Oyuncularımız bir İmparatorluk kurmak için maymunlarını büyütür ve güçlendirir.MKC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMKC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000