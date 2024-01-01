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Monkey Empire, Arbitrum üzerine inşa edilmiş ve Arbitrum Foundation tarafından desteklenen ücretsiz bir Mobil MMO Strateji video oyunudur. Oyuncularımız bir İmparatorluk kurmak için maymunlarını büyütür ve güçlendirir.