Mithril Token | MITHRIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mithril Token Hızlı Proje Tanıtımı
Climbers'ın vizyonu, piyasada en yaygın olarak benimsenen blok zinciri oyunu olmaktır.NFT'lerin potansiyelini tam olarak gerçekleştiren son teknoloji bir oyun olarak Climbers, 2023 ve sonrasında oyun endüstrisine öncülük edecek ve devrim yaratacaktır.Mithril Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMITHRIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMITHRIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz