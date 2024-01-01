Mithril Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Climbers'ın vizyonu, piyasada en yaygın olarak benimsenen blok zinciri oyunu olmaktır.NFT'lerin potansiyelini tam olarak gerçekleştiren son teknoloji bir oyun olarak Climbers, 2023 ve sonrasında oyun endüstrisine öncülük edecek ve devrim yaratacaktır.