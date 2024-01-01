MIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MarketIn, kullanıcı davranışlarını ve fiyat hareketlerini analiz ederek piyasa trendlerini tahmin etmek için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Kullanıcılara alım satım ve akademik araştırmalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için değerli öngörüsel bilgiler sağlamak için yapay zeka teknolojisinden yararlanır. MarketIn'in yapay zeka sistemi geçmiş kullanıcı verileri, geçmiş fiyat eğilimleri ve genel piyasa dinamikleri üzerine eğitilmiştir ve bu da onu Arbitrum Ekosisteminde yapay zeka destekli alım satım ve tahmin araçları için önemli bir kaynak haline getirmektedir.