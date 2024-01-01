MINU | MINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MINU Hızlı Proje Tanıtımı
Minu, Binance Smart Chain üzerindeki ilk madencilik köpeği coinidir.MINU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MINU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMINU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMINU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000