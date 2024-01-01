MINTI | MINTI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MINTI Hızlı Proje Tanıtımı
Mintway, dijital varlıkların mülkiyetini bölerek kâr elde edebileceğiniz ve NFT'ler hakkındaki tüm bilgileri ve ayrıca dijital varlıkların mülkiyetini alıp satabileceğiniz pazar yerlerini paylaşabileceğiniz dünyanın ilk küresel NFT portalıdır. Proje geliştirme (tohum turu) aşamasındadır. Dapp oyunu DigToc'u yayınladık ve NFT launcher hizmeti verdik. DigToc oyunu: (https://digtoc.com/), MINTWAY prototipi: (http://mintway.net/), NFT launcher beta (https://nftvalley.io) ve Airdropper (token için altyapı hizmeti https: //airdropper.net) hizmetleri de sunulmaktadır.MINTI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MINTI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMINTI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMINTI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000