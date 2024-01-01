Miner Arena | MINAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Miner Arena Hızlı Proje Tanıtımı
Miner Arena, $MINAR tarafından desteklenen YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ, oyna kazan NFT aksiyon-hayatta kalma metaverse platformudur.Miner Arena geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MINAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMINAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMINAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000