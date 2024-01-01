MINA | MINA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MINA Hızlı Proje Tanıtımı
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.MINA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MINA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMINA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMINA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz824,104,972