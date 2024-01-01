MIN | MIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MIN Hızlı Proje Tanıtımı
Minswap, Cardano (ADA) üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsadır (DEX).MIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMIN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz3,000,000,000