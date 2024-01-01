Mint Marble | MIM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mint Marble Hızlı Proje Tanıtımı
MINT MARBLE enables content created in the virtual world and the real world to be capitalized and expanded into added value in all lives on and off.Mint Marble geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MIM Token MEXC'de
MEXC Borsası, Mint Marble (MIM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MIM
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Mint Marble satın almak veya MEXC MIM ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Mint Marble tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MIM vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMIM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMIM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000