MILO | MILO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MILO Hızlı Proje Tanıtımı
In a dog world, lived a dog called Milo which is an average dog that can be seen across the street, living in the lowest level of the dog community, Milo get treated unfairly by the others. Despite, being treated in such unfair manner, not only does Milo did not give up but strong sense of justice is born within it. While Milo is looking for a way to solve starvation, it too insist on carrying out the duty as a partner of justice. Which later Milo is adopted by another mysterious dog that saw the inner good within Milo. That mysterious dog taught Milo on the art of the self-defense which is meant to be used to protect others. And so, Milo started its journey to help the comrades that he parted way with back then.MILO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MILO Token MEXC'de
MEXC Borsası, MILO (MILO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MILO
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MILO satın almak veya MEXC MILO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MILO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MILO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMILO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMILO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000,000