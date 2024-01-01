MILLI | MILLI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MILLI Hızlı Proje Tanıtımı
Bir ilham parıltısıyla doğmuş ve köklü bir dostluğa dönüşmüştür. Milli, sadece en yüksek hız değil, pole pozisyonu için kullanılan genel zihniyettir.MILLI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MILLI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMILLI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMILLI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz299,792,458,000