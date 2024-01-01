MILLI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bir ilham parıltısıyla doğmuş ve köklü bir dostluğa dönüşmüştür. Milli, sadece en yüksek hız değil, pole pozisyonu için kullanılan genel zihniyettir.