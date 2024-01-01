MILLE CHAIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mille, merkeziyetsiz cüzdan, SWAP tek tıkla dönüştürme sistemi, merkeziyetsiz borsa (DEX), merkeziyetsiz finans (DeFi), GameFi, dijital koleksiyonlar (NFT'ler), metaverse, piyango havuzu avantajları, piyasa tahmin sistemi, Mille zinciri, çapraz zincir hizmetleri, topraklı ekoloji, merkeziyetsiz borç verme hizmetleri ve LaunchPad geliştirme merkezi gibi özellikleri kapsayarak çığır açan, çeşitlendirilmiş bir merkeziyetsiz uygulama ekosistemidir. Misyonumuz blok zinciri teknolojisinin gelişimini desteklemek ve kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı bir dijital ekosistem sunmaktır.