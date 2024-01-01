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MILLE CHAIN | MILLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MILLE CHAIN Hızlı Proje Tanıtımı

Mille, merkeziyetsiz cüzdan, SWAP tek tıkla dönüştürme sistemi, merkeziyetsiz borsa (DEX), merkeziyetsiz finans (DeFi), GameFi, dijital koleksiyonlar (NFT'ler), metaverse, piyango havuzu avantajları, piyasa tahmin sistemi, Mille zinciri, çapraz zincir hizmetleri, topraklı ekoloji, merkeziyetsiz borç verme hizmetleri ve LaunchPad geliştirme merkezi gibi özellikleri kapsayarak çığır açan, çeşitlendirilmiş bir merkeziyetsiz uygulama ekosistemidir. Misyonumuz blok zinciri teknolojisinin gelişimini desteklemek ve kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı bir dijital ekosistem sunmaktır.
MILLE CHAIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MILLE Token MEXC'de

MEXC Borsası, MILLE CHAIN (MILLE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MILLE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MILLE CHAIN satın almak veya MEXC MILLE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MILLE CHAIN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MILLE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMILLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMILLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000
MILLE Fiyat HesaplayıcıMILLE CHAIN Satın Alma

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