MILLE CHAIN | MILLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MILLE CHAIN Hızlı Proje Tanıtımı
Mille, merkeziyetsiz cüzdan, SWAP tek tıkla dönüştürme sistemi, merkeziyetsiz borsa (DEX), merkeziyetsiz finans (DeFi), GameFi, dijital koleksiyonlar (NFT'ler), metaverse, piyango havuzu avantajları, piyasa tahmin sistemi, Mille zinciri, çapraz zincir hizmetleri, topraklı ekoloji, merkeziyetsiz borç verme hizmetleri ve LaunchPad geliştirme merkezi gibi özellikleri kapsayarak çığır açan, çeşitlendirilmiş bir merkeziyetsiz uygulama ekosistemidir. Misyonumuz blok zinciri teknolojisinin gelişimini desteklemek ve kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı bir dijital ekosistem sunmaktır.MILLE CHAIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MILLE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMILLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMILLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000